«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» и опередила «Баварию» в таблице Бундеслиги

В очередном матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.
Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в присутствии 81 365 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Матс Хуммельс и Донуэлл Мален, оформивший дубль.
После этой победы подопечные Эдина Терзича набрали 60 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опередив на один балл мюнхенскую «Баварию».
В следующем матче «Боруссия» сыграет в гостях против «Бохума», а «Айнтрахт» дома примет «Аугсбург».
В активе «Айнтрахта» 42 очка и девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Торино» без российского полузащитника Алексея Миранчука в гостях одолел «Лацио» в матче 31-го тура Серии А.