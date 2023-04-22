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Российский защитник Орлов повторил достижение «Бостона» 35-летней давности

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Jess Rapfogel/AP Photo

В ночь на 22 апреля по московскому времени состоялся третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 4:2.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи. Таким образом, ему удалось отметиться результативными действиями в каждом из первых трех матчей плей-офф.

Защитникам клуба в последний раз такое достижение покорялось в 1988 году, когда канадцу Глену Уэсли удалось отличиться результативными действиями в первых трех играх 1/8 Кубка Стэнли.

Напомним, что в первых двух матчах серии Орлов оформил по ассисту.

После этой победы «Бостон» повел в серии 2-1. Следующий матч противостояния состоится 23 апреля, начало — в 23:30 (мск).

Ранее известный аналитик Национальной хоккейной лиги Рэй Ферраро назвал главные качества российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

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