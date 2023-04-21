ЦСКА повел в финальной серии против «Ак Барса»

Сегодня в Москве прошел второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Первый период команды провели без заброшенных шайб.

В начале второго периода счет открыл Михаил Григоренко, реализовав большинство. Казанцам понадобилось менее минуты, чтобы отыграть отставание. Отличился Дмитрий Воронков.

Затем «армейцы» в течение четырех минут дважды поразили ворота Тимура Билялова. Заброшенными шайбами отметились Максим Соркин и Антон Слепышев. В конце периода Александр Радулов смог отыграть одну шайбу.

После этого матча счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Москве 23 апреля.

Первый матч казанцы выиграли со счетом 4:1. Во второй игре победа осталась за москвичами 3:0.

В полуфинале ЦСКА прошел СКА, а «Ак Барс» — омский «Авангард».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале подопечные Сергея Федорова обыграли «Металлург» в семи матчах.

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