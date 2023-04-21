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Ветеран «Спартака» Гладилин рассказал о мотивации «Зенита» в матче с «Динамо»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сойдутся петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

Поединок состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Конечно, «Зенит» — фаворит. Чемпионство не обсуждается, думаю, уже несколько туров. Такой большой отрыв, и потерять столько очков... И кто-то из преследователей должен набрать максимальное количество, это нереально.

С чемпионством все понятно, а вот игра... «Динамо» будет мотивировано, да и «Зенит» тоже. Были у них небольшие проблемы в игре, травмы игроков, а теперь команда должна показать хорошую игру. Петербуржцы сейчас в хорошей форме, все вернулись в строй, мотивированы. К тому же, мотивация, наверно, заключается в том, что в Кубке «Динамо» обыграло «Зенит». Петербуржцы не выйдут с шапкозакидательским настроением, а будут играть серьезно, в полную силу», — заявил Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru».

После 23 туров национального первенства «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, «Динамо» идет на пятой строчке, набрав 39 баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, в чем заключается принципиальность матчей с петербургским «Зенитом».

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