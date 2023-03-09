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Канчельскис призвал Пиняева бежать в Европу из-за «убийственных» денег в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал футболиста московского «Локомотива» Сергея Пиняева рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Европе. Его слова передает «РБ Спорт».

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть. Главное — не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там», — сказал Канчельскис.

Пиняев подписал соглашение с «Локомотивом» на четыре года. В московском клубе он пока не отметился результативными действиями. 18-летний игрок в нынешнем сезоне забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах Сергея Пиняева.

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