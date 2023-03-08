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Гладилин о матче «Челси» — «Боруссия»: победила команда, которая лучше использовала моменты

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Peter Cziborra/Reuters

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о победе лондонского «Челси» над дортмундской «Боруссией» в матче Лиги чемпионов.

«Играли равные команды, «Челси» лучше использовал свои шансы в атаке. Не было особого преимущества. Возможно, «Боруссия» потеряла бдительность. Победила команда, которая лучше использовала свои моменты», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Ответная встреча «Челси» и «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской команды со счетом 2:0. Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

В турнирной таблица АПЛ «Челси» после 25 игр идет на десятом месте, набрав 34 очка.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как победы в Лиге чемпионов могут помочь лондонскому «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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Футбол. Лига чемпионов
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