Защитник «Бостона» Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его уход из «Вашингтона»

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз», а ныне игрок «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов ответил, как форвард столичной команды Александр Овечкин отреагировал на его уход. Слова Орлова передает Sport24.

«Какова была первая реакция Овечкина на обмен? Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди», — сказал Орлов.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в «Бостон».

Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб обменял Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».