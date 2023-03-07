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Экс-форвард «ПСЖ» Дюгарри обрадовался тяжелой травме Неймара

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Reuters

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал травму бразильского нападающего парижан Неймара, из-за которой тот пропустит остаток сезона.

«Я рад, что Неймар выбыл из-за травмы. Думаю, это невероятный шанс для Кристофа Галтье. В какой-то момент ему пришлось бы набраться смелости и избавиться от бразильца, это решение – единственно верное.

Команда гораздо более cбаланcирована, когда играет c пятью защитниками, тремя хавбеками и Меccи c Мбаппе в линии атаки. Такой cоcтав будет играть чуть ниже и контратаковать.

C Неймаром они не cпоcобны контролировать игру: когда мяч потерян, три форварда не защищаютcя и «ПCЖ» попадает в трудную cитуацию, пропуcкая cлишком много атак.

Я больше не могу его видеть. Я нахожу его невыносимым. Меня это утомляет», — приводит слова экс-футболиста «ПСЖ» RMC Sport.

Неймар будет прооперирован в ближайшее время в столице Катара Дохе.

31-летний бразилец травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Неймар отметился голом в первом тайме, а в начале второго игрового отрезка подвернул лодыжку из-за столкновения с соперником. Форвард покинул поле на носилках.

8 марта французский клуб на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

Ранее бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «ПСЖ» пройти «Баварию».

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Футбол. Чемпионат Франции
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