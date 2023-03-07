Камерунский хавбек с российским паспортом Ондуа обратился к фанатам после скандала в Германии

Футболист немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в Telegram-канале поблагодарил болельщиков за поддержку после конфликта с руководством клуба.

Напомним, полузащитник ранее заявил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него из-за гражданства России. В свою очередь, в клубе сообщили, что игрок не попадает в стартовый состав по спортивным причинам.

«Всем привет. Надеюсь, у вас все хорошо. Я хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку и за интерес к моей персоне. Удачи вам», — сказал Ондуа.

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи».

27-летний полузащитник выступает за «Ганновер» с 2021 года. В текущем сезоне он провел два матча за клуб, в последний раз он выходил на поле 6 августа в матче против «Падерборна» (2:4).

Ранее сообщалось, что защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна вызвали в национальную команду Армении. Футболист ранее выступал за молодежную сборную России.