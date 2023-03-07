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Кумир звезды «Наполи» Кварацхелии позвал грузинского футболиста в «Реал»

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Global Look Press

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Гути отреагировал на интервью полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Грузинский игрок заявил, что в детстве Гути был его любимым игроком, но он не мог достать его футболку, поэтому маркером писал 14-й номер на белой майке.

«Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в «Реал». Я пришлю тебе футболку», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

Гути является воспитанником «сливочных», он выступал за мадридскую команду с 1995 по 2010 год, а затем на год ушел в турецкий клуб «Бешикташ», где и завершил карьеру.

Экс-игрок казанского «Рубина» Кварацхелия в текущем сезоне итальянской Серии А принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить десять мячей и сделать 11 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость грузинского футболиста составляет €60 млн.

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией до 2028 года.

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Футбол. Чемпионат Италии
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