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Месси рассказал, как изменилось его состояние после дебютного сезона в «ПСЖ»

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Global Look Press

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признался, что во втором сезоне в Лиге 1 чувствует себя более комфортно.

«Я чувствую себя очень хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было немного времени на адаптацию к Парижу, но этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой.

Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном.

Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего», — передает слова Месси официальный сайт «ПСЖ».

Всего в текущем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 21 матче чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси сделал 1000-е голевое действие в клубной карьере в матче против «Нанта».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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