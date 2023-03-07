Дасаев заявил, что не вызвал бы Сафонова сейчас в сборную России

Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев оценил вратарский состав сборной России на мартовский сбор.

»Матвей Сафонов? Сейчас на данный момент я бы его не брал, он в не очень хорошей форме. Дебют Помазуна? Все может быть, почему нет. Не знаю, кто будет первым номером, это же им выбирать, а не мне. Сейчас можно и шесть, и восемь вратарей вызвать, все равно нигде не играем, проверить кого-то можно, посмотреть, в каком состоянии. Никакого удивления по вызванным нет», — передает слова Дасаева ТАСС.

Валерий Карпин включил в расширенный список шесть голкиперов: Матвея Сафонова из «Краснодара», Антона Шунина из «Динамо», Александра Селихова из «Спартака», Сергея Песьякова из «Ростова», Сослана Джанаева из «Сочи» и Илью Помазуна из «Урала».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее агент Александра Кокорина высказался о невызове игрока в сборную России, несмотря на его желание.