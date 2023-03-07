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Камерунца российского происхождения Ондуа в «Ганновере» считают лжцецом и хотят расторгнуть контракт

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Claudio De Capitani/Global Look Press

«Ганновер» собирается расторгнуть контракт с камерунским полузащитником российского происхождения Гаэлем Ондуа из-за проблем с дисциплиной. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, в ближайшее время стороны проведут встречу, где обсудят расторжение контракта. Немецкая команда будет должна выплатить футболисту около 200 тысяч евро. Как сообщается, Ондуа весной прошлого года отказался уходить из команды, когда ему сказали, что не видят его в составе. Полузащитник был интересен «Цюриху», «Сошо» и «Осеру».

В клубе Ондуа называют «лжецом» и человеком, который пиарится на ситуации. Из-за своего поведения в СМИ полузащитник был отстранен главным тренером от работы в главной команде и сослан в молодежку. Однако игрок не посещает командные тренировки, а занимается самостоятельно, ища себе постоянные оправдания.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы «Локомотива» и ЦСКА.

Сборная Камеруна, за которую выступает футболист, не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе.

Ранее Ондуа заявил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него из-за гражданства России.

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Футбол. Чемпионат Германии
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