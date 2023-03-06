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Гаджиев высказался об отсутствии Дзюбы в списке вызванных в сборную России

Гаджиев не считает причиной отсутствия Дзюбы в сборной России хет-трик в ворота «Ростова»

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РИА Новости

Тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о составе сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, а также выразил сомнение в том, что Артем Дзюба отсутствует в списке игроков из-за хет-трика в ворота «Ростова», который возглавляет главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Игра между «Ростовом» и «Локомотивом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1.

«Решение пригласить на сбор Алексея Миранчука и Александра Головина правильное. Они уже давно не появлялись в России и в сборной.

Относительно отсутствия в списке Артема Дзюбы, я думаю, что на это решение Карпина не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом», – сказал Гаджиев Vprognoze.ru.

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ему не нравится слишком большое количество легионеров в составе красно-синих, которые не впечатляют его своей игрой.

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