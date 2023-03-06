Вратарь «Манчестер Юнайтед» о поражении от «Ливерпуля» со счетом 0:7: это катастрофа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался после разгромного поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Поединок, который прошел в Ливерпуле, завершился со счетом 7:0 в пользу хозяев.

«Для нас это была катастрофа, и таких результатов не должно быть, особенно в нашей ситуации. У нас есть долг перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему, у нас есть возможность смотреть вперед», — написал Де Хеа в социальных сетях.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» от «Ливерпуля» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги.