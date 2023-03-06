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Геркус назвал фатальным решение «Торпедо» отказаться от подписания Дзюбы

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус заявил, что считает фатальным решение руководства столичного клуба отказаться от подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше. Я в Дзюбу верил. Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба — не наш выход». Это произошло еще в начале января.

Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго», — сказал Геркус в интервью «Матч ТВ».

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), в числе которых СМИ называли «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород». В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

В матче 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила противостояние «Ростова» и «Локомотива» с точки зрения борьбы Артема Дзюбы и Валерия Карпина.

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