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Ковальчук о смерти отца Овечкина: у Сани теперь есть дополнительный стимул, чтобы побить рекорды

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aleksandrovechkinofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-хоккеист Илья Ковальчук высказался о смерти отца форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Михаила Овечкина, передает Sport24.

«Дядя Миша — большой болельщик своего сына, фанат хоккея. Все свободное время он посвящал Саше. У Сани теперь есть дополнительный стимул, чтобы побить все рекорды», — сказал Ковальчук.

Напомним, 15 февраля из жизни ушел отец Александра Михаил Овечкин. Форвард улетел в Россию и пропустил несколько матчей в НХЛ.

Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:3.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о влиянии трагедии, произошедшей в семье Александра Овечкина, на игру российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

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Хоккей. НХЛ
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