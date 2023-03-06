Экс-помощник Федуна Камоцци: уверен, Дзюба еще поможет «Локомотиву»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о дебюте Артема Дзюбы за московский «Локомотив», передает «РБ Спорт».

»Дзюба — все еще большой игрок для РПЛ. В матче против «Ростова» он еще раз всем это продемонстрировал. Уверен, он точно поможет «Локомотиву», — сказал Камоцци.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.