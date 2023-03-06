Дубль Барбашева помог «Вегасу» одержать победу в матче с «Монреалем»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, закончилась победой «Вегаса» со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Райли Смит и российский нападающий Иван Барбашев (дубль). Россиянин забил первые голы после обмена из «Сент-Луис Блюз». Он провел четвертый матч за «Голден Найтс». Барбашев уже успел отметиться тремя результативными передачами за новую команду.

За «Монреаль» забили Майкл Мэтсон, Алекс Белзиле и Рафаэль Харви-Пинар.

«Вегас» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции НХЛ, набрав 82 очка в 63 матчах. «Монреаль» занимает 15-е место в Восточной конференции.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз». Игра пройдет 8 марта. «Монреаль» в этот же день сыграет с »Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Каролина Харрикейнз» разгромила «Тампу-Бэй Лайтнинг».