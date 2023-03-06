Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дубль Барбашева помог «Вегасу» одержать победу в матче с «Монреалем»

close
100%
David Becker/AP

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, закончилась победой «Вегаса» со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Райли Смит и российский нападающий Иван Барбашев (дубль). Россиянин забил первые голы после обмена из «Сент-Луис Блюз». Он провел четвертый матч за «Голден Найтс». Барбашев уже успел отметиться тремя результативными передачами за новую команду.

За «Монреаль» забили Майкл Мэтсон, Алекс Белзиле и Рафаэль Харви-Пинар.

«Вегас» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции НХЛ, набрав 82 очка в 63 матчах. «Монреаль» занимает 15-е место в Восточной конференции.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз». Игра пройдет 8 марта. «Монреаль» в этот же день сыграет с »Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Каролина Харрикейнз» разгромила «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть