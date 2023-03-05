Игрок «Спартака» Николсон признался, что зол на отменившего гол команды арбитра в матче с «Уралом»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил действия арбитра Виталия Мешкова во вчерашнем матче команды против «Урала» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зол ли я на судью? Да, и это нормально. Но что тут поделаешь. Нельзя ничего сделать. Прошлое не изменить. Важно, что будет в будущем», — передает слова Николсона «Спорт-Экспресс».

Вчера «Спартак» принимал «Урал» и сыграл вничью 2:2. Дублем отметился Руслан Литвинов, по голу забили Рай Влут и Эрик Бикфалви. В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

Николсон вышел в стартовом составе и провел на поле 59 минут, уступив место Соболеву. Всего в этом сезоне на счету ямайца 14 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

После 18 игр РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже восемь очков.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Факелом».

Ранее Геннадий Орлов ответил Леониду Федуну по поводу убитой арбитром Мешковым чемпионской гонки РПЛ.