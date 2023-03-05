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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче и повел в серии плей-офф КХЛ

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Максим Богодвид/РИА Новости

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик».

Игра прошла в Нижнекамске на «Нефтехимик Арене» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Илья Сафонов, Никита Диньяк и Александр Радулов, поразивший пустые ворота за 56 секунд до конца третьего периода.

У проигравшей команды единственную шайбу на свой счет записал 26-летний нападающий Павел Порядин, которому ассистировали Илья Хохлов и Вячеслав Лещенко.

После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Зинетулы Билялетдинова.

Четвертая игра серии пройдет в Нижнекамске 7 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил агрессивное поведение игрока казанского «Ак Барса» Александра Радулова.

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