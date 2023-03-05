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В сборной России удивились результатам норвежского лыжника Клебо на ЧМ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты норвежца Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Планице (Словения).

«Меня удивляют проигрыши Клебо, поскольку Йоханнес показывал великолепные результаты до этого. Проводил яркие, мощные гонки с полной доминантой. На чемпионате мира был близко, но его обыгрывают. Очень серьезно. Поэтому есть определенная доля удивления, но все-таки тот же самый Крюгер — один из сильнейших спортсменов, который на любой гонке, где он стартует, всегда среди фаворитов», — передает слова Бородавко РИА Новости.

Клебо на ЧМ-2023 выиграл личный спринт в классическом стиле и командный спринт в свободном стиле, взял серебро в марафоне, стал четвертым в гонке с раздельным стартом в свободном стиле и вторым в скиатлоне.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

Ранее финский журналист заявил, что российских лыжников нужно немедленно вернуть на турниры.

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