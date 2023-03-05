Форвард «ПСЖ» Месси сделал 1000-е голевое действие в клубной карьере

«Пари Сен-Жермен» на своем поле принимает «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу. После 85-й минуты счет 3:2 в пользу парижан.

Счет в матче на 12-й минуте открыл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, отличившийся после результативной передачи Нуну Мендеша.

Для Месси гол стал 701-м в клубной карьере. Поскольку аргентинец также 299 раз ассистировал своим партнерам, то он добрался до отметки в 1000 результативных действий на клубном уровне за карьеру. Об этом сообщает Goal.

Напомним, что Месси перебрался в «ПСЖ» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль-Иттихад» готов платить Месси по 94 млн долларов за сезон.