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Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук считает, что Захарян не перейдет в «Челси»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Его слова передает «РБ Спорт».

«Думаю, что уже вряд ли по Захаряну будет какое-то движение. «Челси» уже купил футболистов на его позицию. По другим клубам все может быть», — сказал Орещук.

Напомним, что летом «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Захаряна оценивается в €15 млн.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о том, что Захарян, имеющий армянские корни, выступает за национальную команду России.

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Футбол. Чемпионат России
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