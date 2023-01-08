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Хабиб подтвердил решение уйти из MMA

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил свое решение уйти из индустрии смешанных единоборств (MMA).

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА», — говорится в записи, которую репостнул спортсмен.

В записи отмечается, что Хабиб хочет больше времени проводить с семьей.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее россиянин Хабиб Нурмагомедов и мексиканец Хавьер Мендес были признаны лучшими тренерами 2022 года по версии авторитетного портала MMA Junkie.

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