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Канадский хоккеист Уилсон: Овечкин без проблем побьет рекорд Гретцки

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Reuters

Канадский хоккеист подмосковного «Витязя» Скотт Уилсон поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Metaratings.

«Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять. Поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ», — сказал Уилсон.

Напомним, 37-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, лидирующего в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, до 85. Легендарный канадский нападающий забросил за карьеру 894 шайбы.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан «столичных» Александр Овечкин принял участие в матче и тем самым догнал рекордсмена среди россиян Алексея Ковалева по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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