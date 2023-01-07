В WADA назвали сумму взноса, которую Россия должна выплатить в 2023 году

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвали сумму взноса для России в 2023-м году.

«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Ежегодный взнос в WADA от России выплачивает Министерство спорта РФ. За 2022 год размер взноса для России составлял $1 177 557. Больше всех платит США — $3 166 477.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что на данный момент не существует гарантий восстановления статуса РУСАДА после выполнения замечаний WADA.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивного арбитражного суда (CAS) смягчил санкции WADA и сократил отстранение России до двух лет: россияне не могли выступать на крупных международных турнирах под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года.

РУСАДА в течение двух лет (либо ранее по согласованию с WADA) должно было выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.