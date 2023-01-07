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Овечкин повторил рекорд по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян

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Geoff Burke/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан «столичных» Александр Овечкин принял участие в матче и тем самым догнал рекордсмена среди россиян Алексея Ковалева по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Для Овечкина матч c «Предаторз» cтал 1316-й в карьере в лиге. По этому показателю Овечкин cравнялcя c Алекcеем Ковалевым и поделил c ним первое меcто по количеcтву матчей cреди вcех роccиян за вcю иcторию НХЛ.

В активе Ковалева 1029 набранных очков (430 голов и 599 передач) в 1316 матчах. Овечкин до встречи с «Нэшвиллом» достиг отметки в 1458 очков (809+649).

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отличились Томми Новак, Райан Макдона и Яков Тренин, на счету которого также ассист. У «Вашингтона» отличились Сонни Милано и Николя Обе-Кюбель. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу.

Ранее Овечкин заявил, что собирается весело провести время на Матче звезд НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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