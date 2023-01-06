Легионер клуба РПЛ назвал главную сложность жизни в России

Нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Рай Влут назвал главную сложность жизни в России.

Форвард екатеринбургской команды признался, что никак не может привыкнуть к русскому языку. Он подчеркнул, что самостоятельно выучить русский язык для него — слишком тяжелая задача. Влут заявил, что собирается нанять репетитора.

«Знаю лево, право, вперед, назад, как дела, пока, хорошо и несколько ругательных слов, но я не думаю, что вы их сможете опубликовать», — приводятся слова игрока на страницы «Урала» во «ВКонтакте».

В текущем сезоне на счету форварда десять матчей за «Урал» во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться двумя забитыми мячами.

«Урал» после 17 туров набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

РПЛ возобновится уже весной 2023 года. Подопечные Виктора Гончаренко в 18-м туре сыграют на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 5 марта. Начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что бывший форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба предлагает себя клубам РПЛ.