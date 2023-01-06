Каррера назвал двух игроков «Спартака», которых бы он приобрел в клуб Серии А

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал двух игроков красно-белых, которых он приобрел бы в первую очередь, если бы возглавил клуб чемпионата Италии.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Промес и Джикия. Это два лидера, которые ведут за собой остальных. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей.

Если ты возьмешь таких гладиаторов на войну, то вместе они ее выиграют», — цитирует итальянского специалиста Sport24.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 42 балла.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего полузащитника сборной России Андрея Канчельскиса.

Напомним, экc-игрок «Манчеcтер Юнайтед», говоря о женщинах в футболе, критично выcказывалcя о Cалиховой, заявив, что та «натворила «чудеc» в «Cпартаке».