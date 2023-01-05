O Jogo: «Спартак» — главный претендент на защитника «Бенфики» Тавареша

Главным претендентом на правого защитника португальской «Бенфики» Томаша Тавареша является московский «Спартак». Об этом сообщает портал O Jogo.

По информации издания, ряд клубов ведет переговоры с игроком, однако именно красно-белые ближе всего к заключению сделки. Отмечается, что Тавареш, таким образом, снова может поработать с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем, под руководством которого он уже выступал, играя на правах аренды за швейцарский «Базель».

В текущем сезоне Тавареш не провел за «Бенфику» ни одного матча, так как восстанавливался после разрыва крестообразной связки, которую он получил, выступая как раз за «Базель». В настоящее время он продолжает индивидуальные тренировки в расположении «Бенфики».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 36 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует «Зенит», петербуржцы набрали на шесть очков больше.

Ранее сообщалось, что Абаскаль лично просил руководство «Спартака» приобрести Тавареша.