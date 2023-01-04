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Глава AMC Fight Nights Гаджиев поддержал президента UFC, избившего свою жену

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев на своем YouTube-канале поделился мнением о том, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ударил свою жену во время совместного отдыха в ночном клубе.

«Ну, избил. Дана Уайт тоже человек, в конце концов. Не поддерживаю, не оправдываю – нужно знать ситуацию. Но он такой же человек, как и любой другой.

То, что он Дана Уайт, пионер индустрии, легендарный человек, не лишает его возможности быть обычным человеком, что, собственно говоря, и доказал случай с избиением жены», – сказал Гаджиев.

Напомним, что Дана Уайт устроил драку в ночном клубе со своей женой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.

Он стал президентом UFC в 2001 году, увеличив популярность ММА в мира. В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с промоушеном сроком на семь лет.

Ранее Рамазан Исмаилов, брат российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, заявил, что не понял бы, если бы Дана Уайт не ударил свою жену.

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