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Стала известна причина ссоры между Роналду и его агентом

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Личный архив Криштиану Роналду

Стало известно, почему португальский нападающий Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш поссорились.

Как сообщает The Athletic, 37-летний форвард хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» еще летом 2022 года и просил своего представителя найти другой клуб, который бы принимал участие в Лиге чемпионов.

Мендеш объяснил своему клиенту, что это невозможно, так как никто не хотел выплачивать форварду даже частичную зарплату в размере £80 тыс. в неделю.

В итоге обе стороны остались недовольны действиями друг друга. Отмечается, что из-за ссоры переходом Роналду в «Аль-Наср» занимался Рикарду Регуфе — давний друг и компаньон футболиста.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с форвардом Неймаром летом.

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