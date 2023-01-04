Брат бойца ММА Исмаилова заявил, что не понял бы, если бы глава UFC не ударил свою жену

Рамазан Исмаилов, брат российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, высказался о том, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ударил свою жену во время совместного отдыха в ночном клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Женщин, конечно, бить нельзя, руку нельзя поднимать. В данном контексте, что мы видели, она его шлепнула, и он ей шлепнул, не бил. Чапалах дал ответно. Если бы он не ответил, я бы, наверное, его не понял бы. Но в общем женщин бить нельзя. Это наши матери, сестры, дочери, которых надо оберегать и защищать», — сказал Исмаилов.

Напомним, что Дана Уайт устроил драку в ночном клубе со своей женой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.

Он стал президентом UFC в 2001 году, увеличив популярность ММА в мира. В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с промоушеном сроком на семь лет.

Ранее сообщалось, что компания Endeavor, которая владеет контрольным пакетом акций UFC, потеряла в стоимости своих акций 5% после драки Даны Уайта со своей женой.