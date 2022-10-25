«Химки» обвинили Собчак в раздувании шума вокруг новости о приглашении в клуб священника

Подмосковные «Химки» в официальном Telegram-канале выступили с заявлением по поводу недавнего приглашения священника в команду.

«Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать.

Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

В матче, прошедшем 23 октября, «Химки» разгромно уступили «Спартаку» со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане, набрав девять очков, занимают 13-е место в турнирной таблице, что на данный момент обеспечивает им право сыграть в стыковых матчах по итогам сезона с представителем Первой лиги.

Последний раз «Химки» одержали победу в рамках РПЛ 7 августа в матче против «Торпедо».

Ранее Анзор Кавазашвили призвал руководство «Химок» заканчивать эксперименты с командой и тренерами.