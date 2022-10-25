Теннисист Медведев предложил решение для возвращения российских атлетов на международную арену

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев считает, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену, выступая под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта все сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — передает слова Медведева Ubitennis.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Российские теннисисты продолжают свое выступление в индивидуальных соревнованиях, несмотря на то, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Запрет касается только командных турниров. Теннисистам в своих соцсетях пришлось убрать флаг России из описания.

Ранее сообщалось, что пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское.