Теннисист Медведев предложил решение для возвращения российских атлетов на международную арену

close
100%
Reuters

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев считает, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену, выступая под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта все сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — передает слова Медведева Ubitennis.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Российские теннисисты продолжают свое выступление в индивидуальных соревнованиях, несмотря на то, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Запрет касается только командных турниров. Теннисистам в своих соцсетях пришлось убрать флаг России из описания.

Ранее сообщалось, что пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть