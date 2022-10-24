Чемпион ОИ Тихонов предложил отнять деньги у Госдумы и передать их лыжникам

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что следует направить деньги, выплачиваемые депутатам Госдумы, отечественным лыжникам, которым продлили отстранение от международных турниров.

«Сейчас надо отнять все деньги у Госдумы, сократить ее наполовину — все равно толку нет. Вместо этого платить деньги лыжникам после отстранения, как в НХЛ. Да и скандинавы так делают у себя. Я много выступал в лыжных гонках, при этом выигрывал такие призы: сауны, снегоходы… Чего только не было. Я обыгрывал чемпионов мира!» — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее Анфиса Резцова посоветовала норвежским астматикам «сосать лапу» без российских лыжников.

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