Кавазашвили призвал руководство «Химок» заканчивать эксперименты с командой и тренерами

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что «Химки» были неспособны оказать сопротивление красно-белым в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нечего удивляться победе «Спартака», я и ждал крупный счет. «Химки» проигрывают всем подряд, неужели они должны были обыграть «Спартак»? «Химки» не в состоянии ничего сделать, как и не в состоянии никому сопротивляться. Полностью психологически добиты.

«Единственное пожелание руководству «Химок»: ребята, хватит экспериментировать с командой и руководством. Надо выбирать одного тренера, который принесет успех. Не знаю, что у них случилось с Юраном, но трижды приглашать тренера и трижды освобождать его – это какая-то не очень хорошая цикличность», — сообщил Кавазашвили «Чемпионату».

В матче, прошедшем 23 октября, «Спартак» разгромил «Химки» в Москве со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за стычку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в московском дерби (2:2).

После 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять очков.

В 15-м туре «Спартак» 30 октября на своем поле встретится с «Торпедо». «Химки» 29 октября сыграют с «Динамо» в Москве.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал вратаря Александра Селихова лучшим игроком в составе красно-белых в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».