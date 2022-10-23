Экс-тренер «Спартак» Рианчо заявил, что Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо после победы «Спартака» над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил мнение, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить европейский топ-клуб после завершения работы в московской команде. Слова Ранчо передает Sport24.

«Абаскаль после успеха в «Спартаке» пойдет на повышение. Думаю, Абаскаль повторит судьбу Унаи Эмери и добьется больших успехов в мировом футболе. Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем. Он готов для любого европейского топ‑клуба», — сказал Рианчо.

В матче «Спартак» — «Химки» забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Таким образом, после 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов.

30 октября «Спартак» на своем поле встретится с «Торпедо». 29 октября «Химки» в Москве сыграют с «Динамо».

Ранее глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что Абаскаль, начавший стычку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, своими действиями создавал угрозу безопасности на стадионе во время матча 13-го тура РПЛ.