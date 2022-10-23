Экс-тренер «Спартака» Рианчо о Черчесове: пусть покажет, какой он командир в испанском клубе

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Global Look Press

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Станиславу Черчесову можно попробовать свои силы на посту наставника одного из испанских клубов.

«В Ла Лиге сильная конкуренция великих тренеров. Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результаты с «Ференцварошем» в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе.

Может вмешаться политика, но хотелось бы посмотреть на Черчесова в Ла Лиге. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018. Пусть покажет, какой он командир в испанском клубе», — цитирует Рианчо Sport24.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. Это позволило венгерской команде участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Сейчас его команда выступает в Лиге Европы. После четырех туров подопечные Станислава Черчесова захватили лидерство в группе, где играет «Монако», «Трабзонспор» и «Црвена Звезда».

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» вновь вернул себе первое место в чемпионате Венгрии.

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