Экс-боец UFC Ромеро заявил, что решение судей в бою Яна и О'Мэлли вызывает у него рвотный рефлекс

Экс-претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Йоэль Ромеро остался недоволен решением судей в бою между Петром Яном и Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда по пять минут. Ян уступил американцу раздельным решением судей.

«Неверное решение судей, Петра Яна засудили. Это решение вызывает только рвотный рефлекс и ничего больше», — цитирует кубинского бойца ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

О'Мэлли за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Петр Ян выругался, комментируя работу судей на UFC 280.