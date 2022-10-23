Макгрегор высмеял российского бойца Петра Яна после его поражения от О'Мэлли на UFC 280

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор после поражения россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби опубликовал язвительный пост в социальных сетях.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда по пять минут. Ян уступил американцу раздельным решением судей.

«Лучший ударник в UFC», — написал ирландец, добавив смеющийся эмодзи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.

О'Мэлли за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее американский боец Генри Сехудо назвал поражение Петра Яна «худшим ограблением в истории UFC».