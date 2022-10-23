Американский боец Сехудо назвал поражение Петра Яна «худшим ограблением в истории UFC»

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USA TODAY Sports/Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо признался, что разочарован исходом поединка между Петром Яном и Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда по пять минут. Россиянин уступил американцу раздельным решением судей.

«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш вид спорта не превратится в бокс», — написал Сехудо в социальных сетях, тегнув главу промоушена Дэйну Уайта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боев.

О'Мэлли за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее российский боец Александр Емельяненко заявил, что Петра Яна в бою с Шоном О'Мэлли засудили из-за политики.

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