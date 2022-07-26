Экс-игрок сборной России Быстров: не будет хуже, если меня поставят в ворота «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о вратарях сине-бело-голубых, передает «Матч ТВ».

«Что касается «Зенита», то у них есть свои воспитанники. В принципе, в большинстве матчей меня поставь в ворота «Зенита», и я буду не хуже», — сказал Быстров.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав четыре очка.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев высказался о бразильских футболистах петербургского «Зенита».

«Когда я выступал за «Порту», у нас было десять бразильцев. Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато, и сократил число бразильцев до четырех», — сказал Аленичев.