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Дина Аверина сообщила, что только сестра удерживает ее от завершения карьеры

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РИА Новости

Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что ее сестра Арина является главным мотиватором для продолжения карьеры.

«Мотивация? Если честно, у меня Ариша. Если бы не Ариша, я бы давно ушла из спорта. На самом деле, Ирина Александровна (Винер-Усманова – прим.), как чувствует, только мы собираемся взять паузу или закончить, она сразу же придумывает что-то интересное, и нас затягивает», — приводит слова Дины Авериной «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2020, которые из-за коронавирусной инфекции состоялись летом 2021 года, Дина Аверина стала серебряной призеркой, а золотую медаль завоевала представительница Израиля Линой Ашрам. После завершения соревнований российская сторона заявила о нечестности судейства.

Напомним, что 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее Ирина Винер-Усманова предложила создать в художественной гимнастике аналог Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чтобы не пускать атлетов на Олимпийские игры.

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