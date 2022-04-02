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Российский форвард помог «Тампе» одолеть «Чикаго»

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Paul Sancya/AP

На стадионе «Амали-арена» в Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местные «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт, Росс Колтон (дважды) и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23, нанесенных по его воротам. Защитник Михаил Сергачев провел матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Чикаго» забивали Кэлвин де Хаан и Алекс Дебринкэт.

По итогам встречи, «Тампа» продлила победную серию до четырех матчей и занимает четвертое место в Восточной конференции, «Чикаго» — 14-я на Западе с четырьмя поражениями подряд.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по голам за календарный месяц.

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Хоккей. НХЛ
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