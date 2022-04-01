«Жалко итальянских детишек»: президент ФИФА отреагировал на невыход Италии на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о невыходе сборной Италии на чемпионат мира — 2022. Его слова переедает La Gazzetta dello Sport.

«Мне хочется плакать. Грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй чемпионат мира. Я вспоминаю об эмоциях, которые испытывал во время чемпионатов 1978 и 1982 года – благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. Жалко итальянских детишек», — сказал Инфантино.

Напомним, действующие чемпионы Европы в стыковом матче уступили Северной Македонии с минимальным счетом, пропустив мяч в добавленные минуты к основному времени встречи. Гол на счету Александара Трайковски с передачи Бояна Миовски.

Ранее сборная Португалии в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 одержала победу над сборной Северной Македонии со счетом 2:0.