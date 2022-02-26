Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Белый дом не исключает введения санкций против энергетики России 00:54
В Белом доме заявили о возможным переходе Киева под контроль России 00:51
Легенда НХЛ рассказал, что нужно Овечкину для достижения рекорда Гретцки 00:50
Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе хакерами Anonymоus сайта ведомства 00:46
Российские войска вошли в украинский Мелитополь 00:32
FT: Зеленский попросил премьера Израиля выступить посредником в переговорах... 00:31
США ищут возможности продолжить оказание помощи Украине 00:20
Каррера назвал преимущество «Лейпцига» перед «Спартаком» 00:20
Захарова: Россия близка к «точке невозврата» в отношениях с США и Западом 00:18
WBC не будет признавать и утверждать бои в России 00:05
Бесплатная ставка 2000 р.

Вылет «Зенита» из Испании был отложен на несколько часов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Marcelo Del Pozo/Reuters

Петербургский «Зенит» не сумел вовремя вылететь из испанской Севильи в Санкт-Петербург после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом», сообщает «Спорт день за днем».

Причиной задержки рейса стало то, что Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с политической ситуацией. Сообщается, что прилететь в Россию самолет с футболистами «Зенита» должен был в 21.00 по московскому времени 25 февраля, теперь его прибытие ожидание в 01.20 мск 26 числа.

Поединок, который состоялся 24 февраля в Испании, завершился нулевой ничьей. В первом матче российская команда уступила «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться. Итоговый результат двух поединков позволил пройти дальше испанской команде.

У России остался только один клуб в еврокубках — московский «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вылете «Зенита» из Лиги Европы от «Бетиса» на стадии 1/16 финала.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть