Вылет «Зенита» из Испании был отложен на несколько часов

Петербургский «Зенит» не сумел вовремя вылететь из испанской Севильи в Санкт-Петербург после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом», сообщает «Спорт день за днем».

Причиной задержки рейса стало то, что Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с политической ситуацией. Сообщается, что прилететь в Россию самолет с футболистами «Зенита» должен был в 21.00 по московскому времени 25 февраля, теперь его прибытие ожидание в 01.20 мск 26 числа.

Поединок, который состоялся 24 февраля в Испании, завершился нулевой ничьей. В первом матче российская команда уступила «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться. Итоговый результат двух поединков позволил пройти дальше испанской команде.

У России остался только один клуб в еврокубках — московский «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вылете «Зенита» из Лиги Европы от «Бетиса» на стадии 1/16 финала.