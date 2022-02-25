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Экс-тренер «Зенита» раскритиковал команду за вылет из Лиги Европы: это позор

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Marcelo Del Pozo/Reuters

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал вылет «Зенита» от испанского «Бетиса» на стадии 1/16 плей-офф Лиги Европы. Его слова передает «Чемпионат».

«Во втором было лучше, но играть начали поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чем проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло. Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола это большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть?» — сказал Петржела.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы российская команда уступила испанскому «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться. За российскую команду забивали Артем Дзюба и Малком.

Ответная встреча пройдет в Испании 24 февраля.

В 1/8 финала этого турнира уже вышел московский «Спартак». В групповом раунде он занял первое место и оказался в этой стадии напрямую.
Стоит отметить, что «Спартак» и «Зенит» – единственные представители России в весенней стадии еврокубковых турниров. Ранее выбыли «Рубин», «Сочи» и «Локомотив».

В клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Зенит» занимает» 33-е место, а красно-белые – 61-е.

Ранее сообщалось, что «Зенит» установил антирекорд российского футбола в еврокубках.

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Футбол. Лига Европы
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