Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

«Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», завершилась со счетом 6:1 в пользу «Дэвилз».

Единственную шайбу «Питтсбурга» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Он оформил гол на 32-й минуте игры. Его ассистентами выступили Сидни Кросби и Брайан Раст.

Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата. Отметим, что Евгений пропустил первую половину сезона из-за перенесенной летом операции на колене.

Ранее сообщалось, что Малкин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до четырех матчей. В этих четырех играх форвард дважды сам поражал ворота соперников и три раза выступил в роли ассистента.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:6

0:1 — Братт (Хишир, Заха), 01:16;

0:2 — Братт, 05:47;

0:3 — Шарангович (Суббэн). 06:44;

0:4 — Мерсер (Хьюз), 29:24;

1:4 — Малкин (Кросби), 31:13;

1:5 — Сиверсон (Хьюз, Хишир), 33:37;

1:6 — Хишир (Хьюз, Братт), 49:30.